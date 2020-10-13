"Это колоссальный опыт играть против топовых команд, звездных футболистов. Ты для себя очень много можешь понять. Проанализировать как футболист, чтобы в дальнейшем тебе это помогало.

"Со всеми можно контролировать мяч, но не с Испанией": Буряк не верит в успех Украины в матче против пиренейцев

Испания и Германия – немного разные команды. В любом случае – они топовые сборные. Немцы дисциплинированы, а испанцы, мне кажется, немного креативнее впереди. Высоко встречают, прессингуют на нашей половине поля. Нам надо играть в свою игру, используя свои сильные и их слабые качества", – сказал Макаренко в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, поединок между сборными Украины и Испании стартует сегодня, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.

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