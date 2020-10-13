Макаренко сравнил сборные Германии и Испании и назвал секрет успеха "сине-желтых" в матче против "Фурии Рохи"
Полузащитник сборной Украины и бельгийского Кортрейка Евгений Макаренко нашел плюс в провальных матчах с европейскими топ-сборными.
"Это колоссальный опыт играть против топовых команд, звездных футболистов. Ты для себя очень много можешь понять. Проанализировать как футболист, чтобы в дальнейшем тебе это помогало.
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Испания и Германия – немного разные команды. В любом случае – они топовые сборные. Немцы дисциплинированы, а испанцы, мне кажется, немного креативнее впереди. Высоко встречают, прессингуют на нашей половине поля. Нам надо играть в свою игру, используя свои сильные и их слабые качества", – сказал Макаренко в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, поединок между сборными Украины и Испании стартует сегодня, 13 октября, на НСК Олимпийский в 21:45.
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