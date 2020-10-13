Макаренко порівняв збірні Німеччини та Іспанії і назвав секрет успіху "синьо-жовтих" у матчі проти "Фурії Рохи"
Півзахисник збірної України та бельгійського Кортрейка Євген Макаренко знайшов плюс у провальних матчах з європейськими топ-збірними.
"Це колосальний досвід грати проти топових команд, зіркових футболістів. Ти для себе дуже багато можеш зрозуміти. Проаналізувати як футболіст, щоб в подальшому тобі це допомагало.
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Іспанія та Німеччина – трохи різні команди. У будь-якому випадку – вони топові збірні. Німці дисциплінованіші, а іспанці, мені здається, трохи креативніші попереду. Високо зустрічають, прессингують на нашій половині поля. Нам треба грати у свою гру, використовуючи свої сильні і їхні слабкі якості", – сказав Макаренко у коментарі каналу "Футбол".
Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Іспанії стартує сьогодні, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.
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