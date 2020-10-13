"Це колосальний досвід грати проти топових команд, зіркових футболістів. Ти для себе дуже багато можеш зрозуміти. Проаналізувати як футболіст, щоб в подальшому тобі це допомагало.

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Іспанія та Німеччина – трохи різні команди. У будь-якому випадку – вони топові збірні. Німці дисциплінованіші, а іспанці, мені здається, трохи креативніші попереду. Високо зустрічають, прессингують на нашій половині поля. Нам треба грати у свою гру, використовуючи свої сильні і їхні слабкі якості", – сказав Макаренко у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, поєдинок між збірними України та Іспанії стартує сьогодні, 13 жовтня, на НСК Олімпійський о 21:45.

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