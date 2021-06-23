"Мы еще не были в ситуации, когда на турнире такого уровня от нас уже ничего не зависит и нужно только ждать. Мы не решили задачу в последнем матче с Австрией, чтобы напрямую выйти в плей-офф, поэтому теперь нам остается сидеть на нервах и следить за результатами других групп. Мы продолжаем тренироваться в обычном режиме.

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На вчерашней тренировке Андрей Николаевич собрал нас и попросил успокоиться, прийти в себя. Все ребята очень переживают. Это большая ответственность перед всей страной и болельщиками. Глобальных разносов каких-то не было.

О том, что я пока не сыграл на Евро ни одной минуты... Мы – один большой коллектив. Делаем одно дело на благо всей страны. Те футболисты, которые играют в основном составе – ключевые, но запасные проходят тот же тренировочный цикл и помогают основной обойме готовиться к играм. Мы так же переживаем. С трибун даже труднее.

Во время матча с Австрией было жарко. Даже я, просто разминаясь – чувствовал это. Может наши ребята не выглядели такими свежими, как австрийцы, но мы готовились к подобным нагрузкам во время сборов. Просто это был не наш день", – цитирует Макаренко официальный сайт УАФ.

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