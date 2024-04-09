В первом матче 1/4 финала самого престижного евротурнира Реал на своем поле принимает Манчестер Сити. Смотрите видео пропущенного Андреем Луниным гола в этой новости на "Футбол 24".

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в старте Реала на четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов против Манчестер Сити. И уже на 2-й минуте вынужден был вытаскивать мяч из сетки.

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Гости заработали штрафной на левом фланге и к мячу подошел Бернарду Силва. Все ждали навеса во вратарскую площадку, в то время как португалец решил пробить в ближний угол. Лунин проспал момент и банально не успел среагировать на выстрел – его прыжок не помог помешать голу.