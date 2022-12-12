Футбол 24 обсудил едва ли не лучший матч катарского Мундиаля 2022 года, который уже называют досрочным финалом турнира.

Англия и Франция подарили наиболее содержательный по качеству футбола матч четвертьфинала ЧМ-2022. Тарас Котив выделяет основные тактические (и не только) фишки и называет этот поединок едва ли не единственным, который обязательно нужно посмотреть нейтральным болельщикам. Смотрите видео, как штаб британцев несколько лет готовился сдерживать Килиана Мбаппе.