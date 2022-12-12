Лучший момент ЧМ-2022 – Англия остановила будущего обладателя "Золотого мяча"
13:08 - Читати українською
Футбол 24 обсудил едва ли не лучший матч катарского Мундиаля 2022 года, который уже называют досрочным финалом турнира.
завершено
Орельен Чуамени 17’
Оливье Жиру 78’
17’ Орельен Чуамени
78’ Оливье Жиру
Англия и Франция подарили наиболее содержательный по качеству футбола матч четвертьфинала ЧМ-2022. Тарас Котив выделяет основные тактические (и не только) фишки и называет этот поединок едва ли не единственным, который обязательно нужно посмотреть нейтральным болельщикам. Смотрите видео, как штаб британцев несколько лет готовился сдерживать Килиана Мбаппе.
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