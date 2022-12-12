Найкращий момент ЧС-2022 – Англія зупинила майбутнього володаря "Золотого м'яча"
13:08 - Читать на русском
Футбол 24 обговорив чи не найкращий матч катарського Мундіалю 2022 року, який уже називають достроковим фіналом турніру.
завершено
Орельєн Чуамені 17’
Олів'є Жиру 78’
17’ Орельєн Чуамені
78’ Олів'є Жиру
Англія та Франція подарували найбільш змістовний за якістю футболу матч чвертьфіналу ЧС-2022. Тарас Котів виділяє основні тактичні (і не тільки) фішки та називає цей поєдинок чи не єдиним, який обов'язково потрібно подивитися нейтральним уболівальникам. Дивіться відео, як штаб британців кілька років готувався стримувати Кіліана Мбаппе.
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