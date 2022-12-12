Англія та Франція подарували найбільш змістовний за якістю футболу матч чвертьфіналу ЧС-2022. Тарас Котів виділяє основні тактичні (і не тільки) фішки та називає цей поєдинок чи не єдиним, який обов'язково потрібно подивитися нейтральним уболівальникам. Дивіться відео, як штаб британців кілька років готувався стримувати Кіліана Мбаппе.