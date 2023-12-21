Румунський фахівець після відходу з київського клубу досі перебуває у відпустці. Утім, незабаром він може повернутися до роботи.

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Як повідомляє Digisport, Мірча Луческу є фаворитом на посаду головного тренера Бешикташа. Турецький гранд в поточному сезоні переживає кризу. "Чорні орли" розпочинали сезон з Шенолом Гюнешем, якого звільнили через невтішні результати. У підсумку командою керує вже третій тренер за сезон. Різі Чалимбаю поки теж не вдається впоратися з кризовою ситуацією і він на межі звільненя.

Мірча Луческу добре знає чемпіонат Туреччини, оскільки вже працював з Бешикташем у період з 2002 по 2004 роки. Також румунський фахівець тренував Галатасарай. Очікується, що помічником Луческу буде Мірослав Клозе. Ба більше, керівництво Бешикташа планує, що німець через деякий час замінить Луческу на посаді головного тренера. Контракт обох фахівців буде розраховано на півтора року.

Нагадаємо, Мірослав Клозе є рекордсменом чемпіонатів світу. Колишній нападник збірної Німеччини – найкращий бомбардир в історії турніру. В його активі 16 голів у 24 матчах.

Бешикташ наразі перебуває на п'ятому місці з 26 очками. Від Фенербахче вони відстають на 17 балів. Варто зауважити, що саме "чорні орли" вибили Динамо з плей-офф кваліфікації до Ліги конференцій за підсумками двох матчів (4:2).

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