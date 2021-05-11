Главный тренер Динамо Мирча Луческу решительно настроен получить уже третий трофей после своего прихода в киевский клуб.

"Я ребятам сказал: "Если выиграешь чемпионат, ты входишь в историю Динамо. А если выиграешь Суперкубок, Чемпионат и Кубок, ты входишь в историю Украины".

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Будем играть против очень хорошей команды, с прекрасным тренером, который знает, как готовить команду. Будет сложно, но мы будем стараться играть и выигрывать", – заявил Луческу в эфире ТК Футбол.

Напомним, финал Кубка Украины состоится в четверг, 13 мая. Поединок, который пройдет в Тернополе на городском стадионе имени Романа Шухевича, начнется в 19:00. Номинальным хозяином матча будет Динамо.

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