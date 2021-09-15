Команды подарили голевой фестиваль уже в первом тайме. Хотя сначала в центре внимания оказался Зинченко, который впервые в сезоне вышел в старте Манчестер Сити. Украинец отмахнулся от Ольмо, попав ему прямо в лицо – желтая карточка и опасный штрафной в пользу РБ.

Хозяева по-настоящему включились в атаку на шестнадцатой минуте. Марез классно вырезал на дальнюю штангу, где Грилиша на мгновение опередил Мукиеле. Подача углового – и Аке с считанных метров расстреливает Гулачи ударом головой (1:0). "Голубые" продолжили ударную десятиминутку. Опасно пробивал Марез, перспективные подачи выполнял де Брюйне. После одной из них Мукиеле очень неуклюже пытался головой сбросить мяч своему голкиперу, но только поймал его на противоходе – 2:0. Трагикомедия!

Несмотря на шок, Лейпциг не выглядел обреченным. Немцы выровняли игру и провели несколько хороших атак. Одну из них результативно завершил Андре Силва, но из офсайда – Зинченко вовремя притормозил, поймав соперника в ловушку.

На 42 минуте усилия РБ таки увенчались голом. Форсберг классно подал на Мукиеле, которого проспал именно Зина. Тот сбросил головой на Нкунку, а Кристофер также головой переправил в сетку. Последнее слово осталось за Сити. На последней минуте тайма Клостерман коснулся рукой мяча после удара Торреса. VAR, пенальти. Марез с отметки попал прямо в "девятку".

Второй тайм начался с шока для хозяев. РБ разогнал быструю атаку несмотря на то, что в центре поля лежал де Брюйне, Ольмо мягко подал на голову Нкунку, а тот оформил дубль – 3:2. Сити заметно занервничал, но только минут 5. А потом Грилиш совершил рейд из глубины левого фланга и эффектно закрутил в дальний угол – 4:2. Вот это дебют Джека в Лиге чемпионов!

Но сумасшедший вечер только набирал обороты. После серии замен вновь напомнил о себе Нкунку. Зинченко напару с Аке упустили его рывок под разрезную передачу. Мощный удар в дальний угол – интрига еще жива. И вновь – только на несколько минут. Потому что Канселу ответил мощной пушкой из-за пределов штрафной – 5:3. Окончательно же Лейпциг упал после удаления Анхелиньо (вторая желтая). Свежему Жезусу не составило труда забить с двух метров еще и шестой гол.

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