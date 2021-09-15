В рамках поединка 1-го тура группового этапа ЛЧ Интер потерпел поражение от Реала на Сан Сиро. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Интер и Реал встречались год назад в одной группе. Тогда мадридцы оказались сильнее, перестреляв миланцев дома (3:2) и одержав выездную победу (2:0), поэтому у "нерадзурри" был наточен зуб на "сливочных". Кроме того, после вылета из ЛЧ год назад болельщики требовали убедительных выступлений в главном клубном турнире. Словом, искать какую-то особую мотивацию на Мадрид подопечным Симоне Индзаги не приходилось.

Интер сразу захватил инициативу, создав несколько шикарных моментов на старте встречи. В частности, уже на 6-й минуте Мартинес ворвался на правый край штрафной и пробил в руки Куртуа, а на 10-й у ворот "бланкос" стало по-настоящему жарко. Джеко получил передачу от Лаутаро и выстрелил с острого угла под дальнюю штангу, Куртуа парировал ногой, а Шкриньяр сыграл на добивании – Алаба накрыл удар! Дальнейшую подачу с углового замкнул всё тот же Шкриньяр. Над перекладиной! Ещё через две минуты Перишич попытался пробить удар через себя в падении, но получилось неудачно.

Реал огрызнулся лонгшотом Каземиро мимо левой штанги и прострелом с замыканием Бензема (Де Врэй заблокировал его), однако на 20-й минуте фанам снова пришлось хвататься за голову – это Лаутаро Мартинес пробил головой метров с семи после подачи от Перишича. Куртуа вытащил мяч из-под левой штанги. После этого хозяева провели ещё несколько быстрых контратак без острого завершения.

В середине первого тайма игра несколько успокоилась, но перед перерывом команды понесло. Так, на 37-й минуте счёт едва не открыл Милитао, который после навеса с углового нанес удар головой – мяч прошёл мимо дальней девятки. Интер ответил сразу тремя голевыми моментами: на 38-й Лаутаро подрезал подачу Бареллы в левый нижний угол, на 39-й Брозович выстрелил с линии штрафной в правый, а на 43-й Джеко получил скидку в центр штрафной, мощно пробив – Мартинесу и Марцело немного не хватило точности, а вот в случае с Эдином спас очередной сейв Куртуа.

В итоге, при бешеном преимуществе "нерадзурри" футболисты отправились отдыхать при нулях на табло. Второй же тайм начался неудовлетворительно для миланцев – Реал перехватил инициативу, организовав несколько опасных подходов к воротам Хандановича. Напряжение стояло невероятное, но моментов у "сливочных" в первые 10 минуте не возникало.

Более того на 55-й они едва не пропустили вследствие подачи с углового на голову Джеко – Куртуа парировал удар головой. Сразу за этим Симоне Индзаги провёл замены, бросив в бой Дюмфриса и Димарко вместо Перишича и Дармиана.

Впрочем, уже на 57-й мадридцы могли наказать Интер за расточительность мощным ударом Карвахаля с правого края штрафной под перекладину. Теперь уже Хандановичу пришлось спасать миланцев. Тем не менее, картина встречи не изменилась.

В середине тайма Реал продолжал действовать активнее, Интер и в дальнейшем остро контратаковал, а динамичная игра на встречных курсах с опасными кроссами и вбеганиями в штрафную не радовала фанатов моментами. Тренеры попытались расшевелить атаку заменами – Индзаги бросил в бой Видаля и Корреа, а Анчелотти выпустил Родриго.

На 79-й минуте Реал получил возможность открыть счёт усилиями Бензема, которому удалось замкнуть навес от Вальверде. Миланцев спас сейв Хандановича и офсайд Карима. Сразу после этого Карло Анчелотти добавил к атаке Камавингу, а Симоне Индзаги начал укреплять опорную зону – на поле вышел Весино. Итальянцы не просто так провели такой ход – в эндшпиле встречи у мадридцев осталось побольше сил. Интер начал очень быстро подсаживаться.

Несколько неплохих атак в концовке матча завершились заблокированными ударами "сливочных" и выносами в исполнении хозяев. Казалось, что голов болельщики так и не увидят, но на 89-й минуте Интер постигла катастрофа: Вальверде исполнил закидушку в штрафную на Камавингу, тот с ходу прострелил на Родриго, а бразилец в касание пробил в дальний угол – 0:1! Реал таки вышел вперёд.

На последних секундах спасать ничью пошел и Ханданович, который пытался замкнуть подачу со стандарта, но миланцы провалили эту попытку. В итоге, финальный свисток зафиксировал минимальную победу мадридцев.