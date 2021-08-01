ПСЖ и Лилль разыграют первый трофей французского сезона. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лилль – ПСЖ стартует в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на платформе MEGOGO. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

Лилль сенсационно стал чемпионом Франции в прошлом сезоне. ПСЖ ограничился лишь победой в национальном кубке. Лидеры парижан пропускают Суперкубок: Неймар, Маркиньос, Ди Мария и Паредес отдыхают после Копа Америка, Мбаппе восстанавливается, а Верратти, как и новичок Доннарумма, завершают отпуск после победы на Евро-2020.

Стартовые составы команд

Лилль: Жардим – Джало, Фонте, Ботман, Рейнилдо – Араужо, Андре, Шека, Бамба – Йилмаз, Давид.

Запасные: Ро, Языджи, Веа, Ниассе, Гомес, Иконе, Лиаджи, Пье, Брадарич.

ПСЖ: Навас – Хакими, Керер, Кимпембе, Диалло – Данило, Эррера, Дина-Эбимбе – Дракслер, Икарди, Калимуэндо.

Запасные: Вейналдум, Курзаба, Летелье, Битшиабу, Симонс, Гарби, Мишут, Нагера.