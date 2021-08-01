ПСЖ і Лілль розіграють перший трофей французького сезону. Стартові склади і лінк на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Лілль – ПСЖ стартує о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція – на платформі MEGOGO. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Лілль сенсаційно став чемпіоном Франції в минулому сезоні. ПСЖ обмежився лише перемогою в національному кубку. Лідери парижан пропускають Суперкубок: Неймар, Маркіньйос, Ді Марія та Паредес відпочивають після Копа Амеріка, Мбаппе відновлюється, а Верратті, як і новачок Доннарумма, завершують відпустку після перемоги на Євро-2020.

Стартові склади команд

Лілль: Жардім – Джало, Фонте, Ботман, Рейнілдо – Араужо, Андре, Шека, Бамба – Їлмаз, Давід.

Запасні: Ро, Язиджи, Веа, Ніассе, Гомес, Іконе, Ліаджі, П'є, Брадаріч.

ПСЖ: Навас – Хакімі, Керер, Кімпембе, Діалло – Даніло, Еррера, Діна-Ебімбе – Дракслер, Ікарді, Калімуендо.

Запасні: Вейналдум, Курзаба, Летельє, Бітшіабу, Сімонс, Гарбі, Мішут, Нагера.