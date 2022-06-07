Поединок между Австрией и Данией запомнился более околофутбольными ситуациями, чем самой игрой.

В поединке Австрия – Дания произошел очень необычный эпизод: на газоне стадиона Эрнст Хаппель образовалась глубокая яма.

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В эту ловушку умудрился попасть Сков Ольсен, нога которого очутилась в яме почти по колено. Добавим, что это не единственный организаторский провал – старт поединка задержали на полтора часа из-за проблем с электричеством в Вене.

Добавим, что Дания в итоге одержала победу (2:1) и возглавила группу 1 дивизиона А Лиги наций, набрав 6 очков после 2 туров, Австрия же вторая с 3 пунктами.

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