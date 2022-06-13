В понедельник, 13 июня, прошли поединки Лиги наций 2022/23. Счет и обзор матчей Азербайджан – Беларусь и Исландия – Израиль читайте на "Футбол 24".

Лига наций 2022/23, 4 тур

Группа С3

Азербайджан – Беларусь – 2:0

Голы: Эмрели, 76, Шейдаев, 90+3

Группа B2

Исландия – Израиль – начало в 21:45

Первая половина встречи Азербайджан – Беларусь завершилась без голов, а на старте второго тайма гостей спасла крестовина. Ноли на табло держались до 76-й минуты, но ради такой красоты стоило подождать.

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Вышедший на замену Махир Эмрели бильярдным обводящим ударом в дальний угол вывел Азербайджан вперед. Роскошный выстрел форварда Динамо Загреб оказался победным, хотя на 85-й минуте белорусы не забили чудом – удар из пределов вратарского оказался неточным. На последних секундах контратака Азербайджана стала голевой – Шейдаев сделал счет 2:0.

Эта победа позволила команде Де Бьязи набрать 4 очка и подняться на третье место группы. Первая домашняя победа Азербайджана в официальном матче с ноября 2018 года. Белорусы с двумя баллами упали на дно.