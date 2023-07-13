Відбулася низка матчів плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Результати поєдинків за участю українців – у цій новині на "Футбол 24".

Ліга конференцій, кваліфікація

Пюнік – Нарва – 2:0

Голи: Юрічіч, 65, Джеймс, 88

Жиліна – Левадія – 2:1

Голи: Дюріч, 7, Місловіч, 90+3 (п) – Аг'їрі, 51

Паневежис – Мілсамі – 2:2

Голи: Чадженовіч, 17, (п), Сміт, 48 – Гінсарі, 50 (п), 67

Торпедо Кутаїсі – Сараєво – 2:2

Голи: Сандохадзе, 44, Бурідзе, 48 – Олівейра, 47, Варішановіч, 42

Дунайска Стреда – Діла – 2:1

Голи: Труса, 33, Рамадан, 36 – Ковталюк, 43

Пенібонт – Санта Колома – 1:1

Голи: Венеблс, 66 – Моурело, 36

Тірана – Динамо Батумі – 1:1

Голи: Хіла, 90+3 – Фламаріон, 67

Ла Фіоріта – Зімбру – 1:1

Голи: Касолла, 34 – Керунту, 64

Дербі українців відбулося у матчі Пюніка та Нарви. У складі вірменів, яких тренує екс-наставник Львова Єгіше Мелікян, увесь поєдинок відіграв Антон Братков. За естонців зіграв 17-річний Матвій Буренко. Юний форвард перебрався у Нарву із академії Колоса й сьогодні дебютував у єврокубках.

Ілля Марковський виходив на поле, щоб допомогти вирвати перемогу, а натомість став свідком прикрої поразки своєї команди. Вирішальний гол Левадія пропустила вже у компенсований арбітром час та ще й з пенальті.

Георгій Цітаішвілі дебютував за батумське Динамо. Результативними діями не відзначався. Аж до завершення основного часу здавалося, що це не обов'язково, адже його команда й так перемагала. Однак Тірана знайшла в собі сили врятуватися від поразки. Варто зауважити, що за Динамо понад 20 хвилин відіграв Іван Литвиненко (екс-Чорноморець, Рух та СК Дніпро-1).

Ще одне дербі наших земляків було в поєдинку Паневежиса та Мілсамі. Гра була насиченою – чотири голи, три пенальті (один нереалізований). За господарів зіграли укрїнці Мірошник та Щедрий (останнього замінив екс-захисник Олександрії Каспарс Дубра). У гостей весь матч відіграв Ярослав Терехов.

Також результативно свою зустріч провели Торпедо Кутаїсі та Сараєво. У складі грузинів асистом відзначився колишній форвард Шахтаря Гіоргі Арабідзе. Колись йому видавали багато авансів, але повноцінно пробитися у першу команду "гірників" не зумів (провів лише 4 матчі).

У матчі потенційних суперників Ворскли інтрига залишилася живою. Справи у Діли перед матчем-відповіддю могли бути кепськими, однак український нападник Микола Ковталюк відіграв один гол, дозволивши Дунайській Стреді здобути перевагу лише в один м'яч. Все вирішиться у Грузії рівно через тиждень.

Вихованець Карпат Андрій Маркович незмінно основний у складі бронзового призера чемпіонату Андорри. Сьогодні його Санта Колома розписала нічию з валійським Пенібонтом.

Денис Дедечко відіграв повний матч у складі Зімбру, який уникнув поразки від Ла Фіоріти.