По итогам ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций определились 8 команд, которые сыграют в четвертьфиналах.

В 1/4 финала Лиги конференций вышли 8 триумфаторов предыдущего раунда плей-офф. Наибольшее представительство имеет Бельгия, Вильярреал и Лацио сошли с дистанции, а фаворитами трофея остаются английский Вест Хэм и итальянская Фиорентина.

Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты – неожиданное доминирование Италии

Участники 1/4 финала Лиги конференций

Вест Хэм

Фиорентина

Ницца

АЗ

Андерлехт

Гент

Лех

Базель

Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций состоится 17 марта в 15:00 по Киеву. Первые матчи запланированы на 13 апреля, а ответные – на 20 апреля.

После жребия 1/4 состоится жребий полуфиналов, то есть сформируется вся сетка Лиги конференций до финала. Также определится номинальный хозяин титульного матча. Напомним, что финал пройдет 7 июня в Праге.