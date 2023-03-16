По итогам первой стадии плей-офф Лиги чемпионов стали известны 8 команд, которые сыграют в 1/4 финала.

В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли победители 1/8 финала. 8 команд выиграли свои противостояния и завоевали право сыграть в финальной стадии главного турнира Европы.

Бавария еще раз одолела ПСЖ и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – Месси закрыли мускулами, фактор Мбаппе не сыграл

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов



Челси

Манчестер Сити

Бавария

Реал

Интер

Милан

Наполи

Бенфика

Примечательно доминирование Серии А – все 3 итальянских команды преодолели 1/8. Милан прошел Тоттенхэм, Интер выстоял против Порту, а Наполи разбил Айнтрахт. В центральных противостояниях Бавария оказалась сильнее ПСЖ, а Реал обыграл Ливерпуль. Обе немецко-английские дуэли завершились в пользу островитян: Сити избил Лейпциг, а Челси справился с Дортмундом.

В борьбе за трофей остались два украинца: Михаил Мудрик из Челси и Андрей Лунин из Реала. Роман Яремчук завершил еврокубковую кампанию с Брюгге, получив разгром от Бенфики.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта в 13:00 по Киеву. Первые матчи запланированы на 11-12 апреля, а ответные – на 18-19 апреля.

Начиная с четвертьфинала Лига чемпионов теряет какие-либо ограничения. Команды из одной страны не будут разведены во время жеребьевки и смогут встретиться друг с другом.

После жребия 1/4 состоится жребий полуфиналов, то есть сформируется вся сетка Лиги чемпионов до финала. Также определится номинальный хозяин титульного матча. Напомним, что финал пройдет 10 июня в Стамбуле.