Лига чемпионов: определились все четвертьфиналисты – неожиданное доминирование Италии
По итогам первой стадии плей-офф Лиги чемпионов стали известны 8 команд, которые сыграют в 1/4 финала.
В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли победители 1/8 финала. 8 команд выиграли свои противостояния и завоевали право сыграть в финальной стадии главного турнира Европы.
Бавария еще раз одолела ПСЖ и вышла в 1/4 Лиги чемпионов – Месси закрыли мускулами, фактор Мбаппе не сыграл
Участники 1/4 финала Лиги чемпионов
Челси
Манчестер Сити
Бавария
Реал
Интер
Милан
Наполи
Бенфика
Примечательно доминирование Серии А – все 3 итальянских команды преодолели 1/8. Милан прошел Тоттенхэм, Интер выстоял против Порту, а Наполи разбил Айнтрахт. В центральных противостояниях Бавария оказалась сильнее ПСЖ, а Реал обыграл Ливерпуль. Обе немецко-английские дуэли завершились в пользу островитян: Сити избил Лейпциг, а Челси справился с Дортмундом.
В борьбе за трофей остались два украинца: Михаил Мудрик из Челси и Андрей Лунин из Реала. Роман Яремчук завершил еврокубковую кампанию с Брюгге, получив разгром от Бенфики.
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта в 13:00 по Киеву. Первые матчи запланированы на 11-12 апреля, а ответные – на 18-19 апреля.
Начиная с четвертьфинала Лига чемпионов теряет какие-либо ограничения. Команды из одной страны не будут разведены во время жеребьевки и смогут встретиться друг с другом.
После жребия 1/4 состоится жребий полуфиналов, то есть сформируется вся сетка Лиги чемпионов до финала. Также определится номинальный хозяин титульного матча. Напомним, что финал пройдет 10 июня в Стамбуле.