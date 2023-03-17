За підсумками повторних матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій визначилися 8 команд, які зіграють у чвертьфіналах.

До 1/4 фіналу Ліги конференцій вийшли 8 тріумфаторів попереднього раунду плей-офф. Найбільше представництво має Бельгія, Вільяреал і Лаціо зійшли з дистанції, а фаворитами на трофей залишаються англійський Вест Хем та італійська Фіорентина.

Ліга чемпіонів: визначилися всі чвертьфіналісти – несподіване домінування Італії

Учасники 1/4 фіналу Ліги конференцій

Вест Хем

Фіорентина

Ніцца

АЗ

Андерлехт

Гент

Лех

Базель

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудеться 17 березня о 15:00 за Києвом. Перші матчі заплановані на 13 квітня, а матчі-відповіді – на 20 квітня.

Починаючи з чвертьфіналу, Ліга конференцій втрачає будь-які обмеження. Команди з однієї країни не будуть розведені під час жеребкування та зможуть зустрітися одна з одною.

Після жеребу 1/4 відбудеться жереб півфіналів, тобто сформується вся сітка Ліги конференцій до фіналу. А також визначиться номінальний господар титульного матчу. Нагадаємо, що фінал відбудеться 7 червня в Празі.