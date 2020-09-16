Ліга чемпіонів, 3-й кваліфікаційний раунд

Омонія – Црвена Звезда – 1:1 (пенальті – 4:2)

Голи: Люфтнер, 31 – Іваніч, 45+1

Маккабі Тель-Авів – Динамо Брест – 1:0

Гол: Бітон, 50 (пенальті)

Карабах – Мольде – 0:0 (матч перейшов в екстра-тайм)

Мітьюлланд – Янг Бойз – 0:0 (триває перший тайм)

Ференцварош сенсаційно обіграв Динамо З – Ребров та інші українці за крок до виходу в ЛЧ

Перший матч ігрового дня подарував сенсацію – кіпрська Омонія на власному полі переграла сербську Црвену Звезду. Господарі намагалися грати з белградцями на рівних із перших хвилин і зуміли відкрити рахунок у середині першого тайму. Гол вийшов курйозним – Гомес із кутового спробував поцілити у ворота прямим ударом, а невдала гра кіпера сербів Боряна дозволила добити м'яч Міхаелю Люфтнеру. Підопічні Деяна Станковіча додали тиску й забили гол у роздягальню. Це Ель-Фарду класно подав із правого флангу, а Мірко Іваніч переграв опонента на другому поверсі – 1:1.

Другий тайм пройшов під диктовку "звездашів", але реалізувати власну перевагу (5 ударів у площину за 45 хвилин) вони так і не зуміли. Натомість в екстра-таймі шальки терезів похитнулися у бік Омонії. "Зелені" перехопили ініціативу й могли навіть уникнути післяматчевої лотереї. Але і в серії пенальті кіпріоти зуміли оформити вихід до плей-офф кваліфікації: господарі реалізували 4 спроби поспіль, а белградці Фальчінеллі та Дегенек – схибили. Останній крок до сенсаційної участі в груповому етапі ЛЧ – надпринципове протистояння з пірейським Олімпіакосом.

Несподіванка для пересічного вболівальника трапилася і на Святій землі. Брестське Динамо з українцями Хачеріді та Мілевським у старті не скористався нагодою продовжити шлях до основної сітки. Білоруський гранд блідо виглядав у першому таймі, не створивши жодної нагоди біля воріт Маккабі. "Жовті" натомість мали моменти, але розмочили рахунок лише на старті другої половини. Кисляк завалив опонента під час стандарту, а Дан Бітон упевнено реалізував одинадцятиметровий. Гості додали в активності після пропущеного м'яча, на хід поєдинку вплинув і керманич брестян Ковальчук (коуч зняв із гри дует українців), але бодай перевести поєдинок в овертайм Динамо-Брест не змогло.

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