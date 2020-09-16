Лига чемпионов: определились все пары плей-офф квалификации
16 сентября 23:30 - Читати українською
Завершились последние поединки 3-го квалификационного раунда ЛЧ.
Поединки 3-го квалификационного раунда самого престижного клубного турнира определили участников, которые будут бороться за место в групповом этапе Лиги чемпионов.
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Пары плей-офф:
Славия – Митьюлланд
Маккаби Тель-Авив – Зальцбург
Олимпиакос – Омония
Мольде – Ференцварош
Краснодар – ПАОК
Гент – Динамо
Напомним, на стадии плей-офф соперники проведут два матча. Встречи будут проходить 22-23 и 29-30 сентября.
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