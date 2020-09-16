Поединки 3-го квалификационного раунда самого престижного клубного турнира определили участников, которые будут бороться за место в групповом этапе Лиги чемпионов.

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Пары плей-офф:

Славия – Митьюлланд

Маккаби Тель-Авив – Зальцбург

Олимпиакос – Омония

Мольде – Ференцварош

Краснодар – ПАОК

Гент – Динамо

Напомним, на стадии плей-офф соперники проведут два матча. Встречи будут проходить 22-23 и 29-30 сентября.

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