Лига чемпионов 2023/24. Третий раунд квалификации, первые матчи

Ракув – Арис Лимассол – 2:1

Голы: Кочергин, 7, Пясецки, 61 (пен) – Майямбела, 89

Копенгаген – Спарта Прага – 0:0

ПСВ – Штурм – 4:1

Голы: Бабади, 4, Люк де Йонг, 22, 32, Сангаре, 73 – Станкович, 40

Клаксвик – Мольде – 2:1

Голы: Фредериксберг, 64, 86 – Эйкрем, 48

Брага – Бачка-Топола – 3:0

Голы: Брума, 17, Пицци, 19, Джало, 87

Олимпия Любляна – Галатасарай – 0:3

Голы: Актюркоглу, 9, Мертенс, 48, Давиршоглу, 90+1

АЕК Афины – Динамо Загреб – матч перенесен

Владислав Кочергин, уже забивавший в текущей квалификации ЛЧ, вышел в старте Ракува на домашний матч против кипрского Ариса. И уже на 7-й минуте украинец открыл счет. Владислав буквально занес мяч в сетку после удачной игры Цебули, который обокрал соперника и прострелил во вратарскую. Это второй гол Кочергина в нынешней Лиге чемпионов.

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После перерыва в Ченстохове начался настоящий ливень. К таким условиям лучше приспособились хозяева – Цебуля к голевому пасу добавил заработанный пенальти, который уверенно реализовал Пясецки. Впрочем, на последних секундах Арис таки сократил отставание в счете, сохранив шансы на выход в решающий раунд квалификации ЛЧ.

Копенгаген и Спарта в столице Дании головы не забивали. Именно на победителя этой пары в раунде плей-офф выйдет сильнейший в дуэли Ракува и Ариса.

ПСВ на родной арене переиграл Штурм по всем показателям – красноречивые 4:1, а еще один гол хозяев отменил VAR. Ветеран Люк де Йонг оформил дубль, а ПСВ практически гарантировал себе участие в последнем раунде отбора.

Клаксвик продолжает творить историю. Команда из Фарер ранее гарантировала себе еврокубковую осень (впервые в истории страны), пройдя два раунда квалификации ЛЧ. Клаксвик дома пропустил первым от Мольде, но забил дважды в ответ и поедет в Норвегию с мечтой о следующем раунде.

Сербская Бачка-Топола безапелляционно проиграла в Браге – 0:3. Португальцы в шаге от выхода в последний раунд квалификации ЛЧ. То же можно сказать и о Галатасарае, который в Любляне разобрался с Олимпией с таким же счетом. Один из голов в активе Дриса Мертенса.

Матч АЕК Афины – Динамо Загреб, в котором все шансы сыграть имел Богдан Михайличенко, перенесли из-за драки фанатов, в результате которой погиб болельщик АЕКа. Команды сыграют 15 и 19 августа.

Ответные матчи третьего раунда квалификации (кроме дуэли АЕК – Динамо Загреб) состоятся 15 и 16 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф. Проигравшие команды опустятся в квалификацию Лиги Европы.

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