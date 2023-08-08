ЛЧ: Кочергин снова забил за Ракув, Галатасарай и ПСВ устроили погромы, сказка Фарер продолжается – все результаты
Во вторник, 8 августа, стартовал 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов 2023/24. Счета и обзор матчей читайте на "Футбол 24".
Лига чемпионов 2023/24. Третий раунд квалификации, первые матчи
Ракув – Арис Лимассол – 2:1
Голы: Кочергин, 7, Пясецки, 61 (пен) – Майямбела, 89
Копенгаген – Спарта Прага – 0:0
ПСВ – Штурм – 4:1
Голы: Бабади, 4, Люк де Йонг, 22, 32, Сангаре, 73 – Станкович, 40
Клаксвик – Мольде – 2:1
Голы: Фредериксберг, 64, 86 – Эйкрем, 48
Брага – Бачка-Топола – 3:0
Голы: Брума, 17, Пицци, 19, Джало, 87
Олимпия Любляна – Галатасарай – 0:3
Голы: Актюркоглу, 9, Мертенс, 48, Давиршоглу, 90+1
АЕК Афины – Динамо Загреб – матч перенесен
Владислав Кочергин, уже забивавший в текущей квалификации ЛЧ, вышел в старте Ракува на домашний матч против кипрского Ариса. И уже на 7-й минуте украинец открыл счет. Владислав буквально занес мяч в сетку после удачной игры Цебули, который обокрал соперника и прострелил во вратарскую. Это второй гол Кочергина в нынешней Лиге чемпионов.
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После перерыва в Ченстохове начался настоящий ливень. К таким условиям лучше приспособились хозяева – Цебуля к голевому пасу добавил заработанный пенальти, который уверенно реализовал Пясецки. Впрочем, на последних секундах Арис таки сократил отставание в счете, сохранив шансы на выход в решающий раунд квалификации ЛЧ.
Копенгаген и Спарта в столице Дании головы не забивали. Именно на победителя этой пары в раунде плей-офф выйдет сильнейший в дуэли Ракува и Ариса.
ПСВ на родной арене переиграл Штурм по всем показателям – красноречивые 4:1, а еще один гол хозяев отменил VAR. Ветеран Люк де Йонг оформил дубль, а ПСВ практически гарантировал себе участие в последнем раунде отбора.
Клаксвик продолжает творить историю. Команда из Фарер ранее гарантировала себе еврокубковую осень (впервые в истории страны), пройдя два раунда квалификации ЛЧ. Клаксвик дома пропустил первым от Мольде, но забил дважды в ответ и поедет в Норвегию с мечтой о следующем раунде.
Сербская Бачка-Топола безапелляционно проиграла в Браге – 0:3. Португальцы в шаге от выхода в последний раунд квалификации ЛЧ. То же можно сказать и о Галатасарае, который в Любляне разобрался с Олимпией с таким же счетом. Один из голов в активе Дриса Мертенса.
Матч АЕК Афины – Динамо Загреб, в котором все шансы сыграть имел Богдан Михайличенко, перенесли из-за драки фанатов, в результате которой погиб болельщик АЕКа. Команды сыграют 15 и 19 августа.
Ответные матчи третьего раунда квалификации (кроме дуэли АЕК – Динамо Загреб) состоятся 15 и 16 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф. Проигравшие команды опустятся в квалификацию Лиги Европы.
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