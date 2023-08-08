Уже на 7 минуте Владислав Кочергин забил первый гол в поединке. Львиная заслуга во взятии ворот принадлежит Марцину Цебуле. Именно он отвоевал мяч у соперника и прострелил во вратарскую.

Жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов: Кочергин избежал встречи с Икарди – большое сражение на горизонте

Кочергину оставалось лишь поразить пустые ворота буквально с метра. С этой задачей Владислав справился без проблем и вывел чемпиона Польши вперед. Это второй гол 27-летнего украинца в текущей квалификации ЛЧ. Ранее он забивал в первом раунде в ворота Флоры.

К слову, победитель пары Ракув – Арис Лимасол в последнем раунде квалификации сыграет против Копенгагена или Спарты.