Из-за смерти болельщика УЕФА решил поменять местами первый и ответный матч между АЕКом и загребским Динамо.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между АЕКом и Динамо (Загреб) должен был состояться сегодня, 8 августа, в Афинах. Он был перенесён на неопределённый срок из-за смерти болельщика, который погибш в результате стычки с загребскими футбольными хулиганами.

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Теперь же УЕФА определился с судьбой этой встречи. Как информирует официальный Твиттер хорватского клуба, первая встреча между двумя командами состоится в Загребе 15 августа. Ответная игра пройдёт в Афинах 19 августа. Сообщается, что оба матча пройдут без гостевых болельщиков.

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