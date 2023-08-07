В плей-офф квалификации будут соревноваться 12 команд, двигающихся Путем чемпионов (8) и Путем представителей лиг (4). Все они были разделены поровну на сеяных и несеянных в соответствии с клубным рейтингом УЕФА.

Результаты жеребьевки:

Путь чемпионов

Слован Братислава / Маккаби Хайфа – Янг Бойз

Антверпен – АЭК / Динамо Загреб

Ракув / Арис Лимассол – Копенгаген / Спарта

Клаксвик / Мольде – Олимпия / Галатасарай

Путь представителей лиг

Рейнджерс / Серветт – ПСВ / Штурм

Брага / Бачка-Топола – Панатинаикос / Марсель

Матчи этой стадии состоятся 22/23 и 29/30 августа. Украина уже потеряла своего единственного представителя в квалификации. СК Днепр-1, который не сумел пройти греческий Панатинаикос, продолжит борьбу в третьем отборочном раунде ЛЕ. Команда Кучера сыграет со Славией. Добавим, что действующий чемпион Украины – Шахтер – получил прямую путевку в группу ЛЧ.

Отметим, что Ракув нашего Владислава Кочергина избежал возможной встречи с Галатасараем. Икарди и Ко в случае победы над Олимпией сыграют с победителем пары Клаксвик – Мольде. Хороший жребий для звездной команды с трансферной стоимостью в 230 млн евро. Путь представителей лиг может подарить настоящий триллер. Недавний финалист ЛЕ Рейнджерс может выйти на крепкий ПСВ.

Пока решается будущее Руслана Малиновского, его нынешний клуб уже узнал возможного соперника в плей-офф. Марсель в случае победы над Панатинаикосом скорее всего померяется силами с португальской Брагой.