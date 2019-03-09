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Лидер ПСВ Лосано настроен покинуть Эредивизи

09:38 39 Читати українською
Лидер ПСВ Лосано настроен покинуть Эредивизи
Ирвинг Лосано / Reuters

Вингер нидерландского ПСВ Ирвинг Лосано может покинуть клуб уже в летнее трансферное окно.

Мексиканец хочет покинуть ПСВ по окончании сезона. Об этом сообщает Sports Mole.

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По информации издания, Лосано запланировал переход в более статусный чемпионат. Вингером ПСВ на протяжении длительного времени активно интересуются английские гранды – Арсенал и Манчестер Юнайтед. В частности, "канониры" хотят им заменить Месута Озила, который не входит в долгосрочные планы Унаи Эмери.

К слову, в сезоне 2018/19 Ирвинг Лосано провел 23 матча в Эредивизи, в которых забил 14 мячей и сделал 9 ассистов.

Теги
Трансферы Нидерланды Ирвинг Лосано Ирвинг Лосано ПСВ ПСВ
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