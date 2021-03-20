Вингер Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай может не помочь своей национальной команде в ближайших матчах отбора к ЧМ-2022.

Власти Франции запретили профессиональным игрокам покидать пределы страны из-за новой волны распространения COVID-19. Это объясняется обязательствам пройти двухнедельный карантин после возвращения. Впрочем, это правило не касается игроков сборной Франции, что вызвало недовольство у Мемфиса Депая.

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"Правительство Франции, могу ли я присоединиться к сборной Нидерландов в понедельник? Это было бы справедливо, поскольку вы делаете исключение для сборной Франции, которая тоже путешествует по Европе, чтобы участвовать в матчах", – написал Депай в твиттере, отметив УЕФА и президента Франции Эммануэля Макрона.

К слову, Мемфис провел 30 поединков в этом сезоне в составе Лиона, отметившись 15 голами и 9 ассистами. Добавим, что Нидерланды будут противостоять сборным Турции (24 марта), Латвии (27 марта) и Гибралтара (30 марта).

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