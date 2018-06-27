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Левандовски: Перед ЧМ-2018 у нас было много проблем с травмами

17:12 28 Читати українською
Левандовски: Перед ЧМ-2018 у нас было много проблем с травмами
Роберт Левандовски / Фото из соцсетей

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски назвал причины фиаско своей команды на чемпионате мира-2018.

"Перед чемпионатом мира у нас было много проблем с травмами, и многие из наших футболистов не играли регулярно из-за проблем в своих клубах. В этом причины нашего вылета.

У меня не было шансов забить. Я был бы злой, если у меня были шансы и я промазал. Но я форвард, которому нужны ассисты.

Навалка: У нас были мечты и планы, но теперь мы едем домой

Горжусь тем, что являюсь капитаном этой команды, а также нашими достижениями за последние четыре года", – цитирует Левандовски издание Goal.

Напомним, после 2-х матчей ЧМ-2018 сборная Польши потеряла все шансы выйти из группы.

ЧМ 20183 тур

Япония - Польша: Четверг 28 июня 2018

Япония
до матча
21
час
:
56
мин
Польша
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Роберт Левандовски Роберт Левандовски Польша Польша Япония - Польша
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