Левандовски: Перед ЧМ-2018 у нас было много проблем с травмами

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски назвал причины фиаско своей команды на чемпионате мира-2018.

"Перед чемпионатом мира у нас было много проблем с травмами, и многие из наших футболистов не играли регулярно из-за проблем в своих клубах. В этом причины нашего вылета.

У меня не было шансов забить. Я был бы злой, если у меня были шансы и я промазал. Но я форвард, которому нужны ассисты.

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Горжусь тем, что являюсь капитаном этой команды, а также нашими достижениями за последние четыре года", – цитирует Левандовски издание Goal.

Напомним, после 2-х матчей ЧМ-2018 сборная Польши потеряла все шансы выйти из группы.