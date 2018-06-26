Навалка: У нас были мечты и планы, но теперь мы едем домой

Наставник сборной Польши Адам Навалка прокомментировал невыход своей команды в плей-офф чемпионата мира-2018.

"У нас были свои мечты и планы, и мы постарались сделать так, чтобы они сбылись, этого не произошло, теперь мы едем домой.

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Мы не играли так, как нам хотелось, и поэтому проиграли. Не приходится сомневаться в том, что сборная Колумбии была сильнее, но мы выжали из игроков все, что могли", – цитирует Навалку ТАСС.

Напомним, Польша уступила Сенегалу и Колумбии, из-за чего потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира-2018.