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Навалка: У нас были мечты и планы, но теперь мы едем домой

25 июня 17:58 65 Читати українською
Навалка: У нас были мечты и планы, но теперь мы едем домой
Адам Навалка / Фото: соцсети

Наставник сборной Польши Адам Навалка прокомментировал невыход своей команды в плей-офф чемпионата мира-2018.

"У нас были свои мечты и планы, и мы постарались сделать так, чтобы они сбылись, этого не произошло, теперь мы едем домой.

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Мы не играли так, как нам хотелось, и поэтому проиграли. Не приходится сомневаться в том, что сборная Колумбии была сильнее, но мы выжали из игроков все, что могли", – цитирует Навалку ТАСС.

Напомним, Польша уступила Сенегалу и Колумбии, из-за чего потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира-2018.

Теги
ЧМ 2018 Польша Польша Адам Навалка Адам Навалка
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