Левандовски назвал своего футбольного идола

Форвард Баварии Роберт Левандовски поблагодарил экс-нападающего сборной Франции Тьерри Анри за вдохновение.

Поляк, который вчера оформил дубль в ворота Бенфики в матче Лиги чемпионов, назвал нынешнего наставника Монако Тьерри Анри своим футбольным идолом.

Левандовски стал 7-м игроком, забившим 50 голов в Лиге Чемпионов

"Отличный день для меня. Спасибо моему футбольному идолу Тьерри Анри за вдохновение для достижения моих целей", – написал Роберт в своем Twitter.

К слову, в Лиге чемпионов Бавария занимает 1 место в группе E. Мюнхенцы имеют в активе 13 очков после 5 сыгранных матчей.

This is a great day for me. Thanks to my football idol @ThierryHenry for inspiring me to live my dreams! @ChampionsLeague @FCBayern — Robert Lewandowski (@lewy_official) 28 ноября 2018 г.

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