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Левандовски назвал своего футбольного идола

13:34 90 Читати українською
Левандовски назвал своего футбольного идола
Тьерри Анри / Reuters

Форвард Баварии Роберт Левандовски поблагодарил экс-нападающего сборной Франции Тьерри Анри за вдохновение.

Поляк, который вчера оформил дубль в ворота Бенфики в матче Лиги чемпионов, назвал нынешнего наставника Монако Тьерри Анри своим футбольным идолом.

Левандовски стал 7-м игроком, забившим 50 голов в Лиге Чемпионов

"Отличный день для меня. Спасибо моему футбольному идолу Тьерри Анри за вдохновение для достижения моих целей", – написал Роберт в своем Twitter.

К слову, в Лиге чемпионов Бавария занимает 1 место в группе E. Мюнхенцы имеют в активе 13 очков после 5 сыгранных матчей.

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Лига чемпионов Антуан Гризманн Антуан Гризманн Бавария Бавария Тьерри Анри Тьерри Анри
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