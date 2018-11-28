Левандовски назвал своего футбольного идола

Форвард Баварии Роберт Левандовски поблагодарил экс-нападающего сборной Франции Тьерри Анри за вдохновение.
Поляк, который вчера оформил дубль в ворота Бенфики в матче Лиги чемпионов, назвал нынешнего наставника Монако Тьерри Анри своим футбольным идолом.
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"Отличный день для меня. Спасибо моему футбольному идолу Тьерри Анри за вдохновение для достижения моих целей", – написал Роберт в своем Twitter.
К слову, в Лиге чемпионов Бавария занимает 1 место в группе E. Мюнхенцы имеют в активе 13 очков после 5 сыгранных матчей.
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