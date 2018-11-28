Левандовски стал 7-м игроком, забившим 50 голов в Лиге Чемпионов

Лига чемпионов — 00:03 6957
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Хоффенхайм – Шахтер – видео голов
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Шахтер дожал Хоффенхайм в сумасшедшем матче Лиги чемпионов и сохранил отличные шансы на плей-оффЛига чемпионов — 27 нояб 1969
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Ворскла – Арсенал: УЕФА перенес матч в Киев из-за введения военного положения в УкраинеЛига Европы — 27 нояб 299
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Лион – Манчестер Сіті: Зинченко начнет матч с первых минутЛига чемпионов — 27 нояб 261
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"Лише перемоги мені мало". Паулу Фонсека – про бразильців, філософію "хорошого футболу" і позиції, які підсилить ШахтарЛига чемпионов — 27 нояб 410
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