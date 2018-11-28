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Левандовски стал 7-м игроком, забившим 50 голов в Лиге Чемпионов

06:30 19 Читати українською
Левандовски стал 7-м игроком, забившим 50 голов в Лиге Чемпионов
Роберт Левандовски / фото из соцсетей

Нападающий Баварии Роберт Левандовски оформил дубль в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Бенфикой.

Эти голы стали для польского форварда 50-м и 51-м в Лиге Чемпионов. 30-летний голеадор стал лишь 7-м игроком в истории турнира, которому покорилась отметка в 50 забитых мячей, сообщает пресс-служба организации.

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Для этого Роберту понадобилось 77 поединков. Только Руд ван Нистелрой (62 игр) и Лионель Месси (66) справились с этой задачей быстрее поляка.

Лига чемпионов5 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Бавария - Бенфика: Вторник 27 ноября 2018

Бавария
Матч окончен
5 : 1
Бенфика
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Теги
Лига чемпионов Бавария Бавария Роберт Левандовски Роберт Левандовски Бавария - Бенфика
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