Левандовски стал 7-м игроком, забившим 50 голов в Лиге Чемпионов

Нападающий Баварии Роберт Левандовски оформил дубль в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с Бенфикой.

Эти голы стали для польского форварда 50-м и 51-м в Лиге Чемпионов. 30-летний голеадор стал лишь 7-м игроком в истории турнира, которому покорилась отметка в 50 забитых мячей, сообщает пресс-служба организации.

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Для этого Роберту понадобилось 77 поединков. Только Руд ван Нистелрой (62 игр) и Лионель Месси (66) справились с этой задачей быстрее поляка.