Лєвандовскі назвав свого футбольного ідола

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі подякував екс-нападнику збірної Франції Тьєрі Анрі за натхнення.
Поляк, який вчора оформив дубль у ворота Бенфіки в матчі Ліги чемпіонів, назвав нинішнього наставника Монако Тьєрі Анрі своїм футбольним ідолом.
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"Чудовий день для мене. Дякую моєму футбольному ідолу Тьєррі Анрі за натхнення для досягнення моїх цілей", – написав Роберт у своєму Twitter.
До слова, у Лізі чемпіонів Баварія посідає 1 місце в групі E. Мюнхенці мають в активі 13 очок після 5 зіграних матчів.
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