Лєвандовскі назвав свого футбольного ідола

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі подякував екс-нападнику збірної Франції Тьєрі Анрі за натхнення.

Поляк, який вчора оформив дубль у ворота Бенфіки в матчі Ліги чемпіонів, назвав нинішнього наставника Монако Тьєрі Анрі своїм футбольним ідолом.

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"Чудовий день для мене. Дякую моєму футбольному ідолу Тьєррі Анрі за натхнення для досягнення моїх цілей", – написав Роберт у своєму Twitter.

До слова, у Лізі чемпіонів Баварія посідає 1 місце в групі E. Мюнхенці мають в активі 13 очок після 5 зіграних матчів.

This is a great day for me. Thanks to my football idol @ThierryHenry for inspiring me to live my dreams! @ChampionsLeague @FCBayern — Robert Lewandowski (@lewy_official) 28 ноября 2018 г.

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