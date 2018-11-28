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Лєвандовскі назвав свого футбольного ідола

13:34 445 Читать на русском
Лєвандовскі назвав свого футбольного ідола
Тьєрі Анрі / Reuters

Форвард Баварії Роберт Лєвандовскі подякував екс-нападнику збірної Франції Тьєрі Анрі за натхнення.

Поляк, який вчора оформив дубль у ворота Бенфіки в матчі Ліги чемпіонів, назвав нинішнього наставника Монако Тьєрі Анрі своїм футбольним ідолом.

Лєвандовскі став 7-м гравцем, який забив 50 голів у Лізі Чемпіонів

"Чудовий день для мене. Дякую моєму футбольному ідолу Тьєррі Анрі за натхнення для досягнення моїх цілей", – написав Роберт у своєму Twitter.

До слова, у Лізі чемпіонів Баварія посідає 1 місце в групі E. Мюнхенці мають в активі 13 очок після 5 зіграних матчів.

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Теги
Ліга чемпіонів Антуан Грізманн Антуан Грізманн Баварія Баварія Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
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