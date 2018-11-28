Лига чемпионов: Бавария камня на камне не оставила от Бенфики, Реал уверенно победил Рому

Состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов в группах Е и G. Бавария в Мюнхене разгромила Бенфику, Рома уступила Реалу.

Лига чемпионов, 5 тур, группа E

Бавария – Бенфика – 5:1

Голы: Роббен, 13, 30, Левандовски, 36, 51, Рибери, 76 – Фернандес, 46

Лига чемпионов, 5 тур, группа G

Рома – Реал – 0:2

Голы: Бейл, 47, Лукас, 59

Мюнхенская Бавария на Альянц-Арене не оставила шансов Бенфике. Подопечным Ковача удалось забить быстрый гол. На 13-й Роббен в фирменном стиле накрутил нескольких защитников, сместился ближе к центру и пробил. Тот же Арьен Роббен в абсолютно идентичном стиле со смещением с фланга в центр оформил дубль во встрече.

На 36-й минуте матча после стандарта Левандовски выиграл верховую борьбу и продолжил разгром португальцев. Бенфике удалось отыграть один гол сразу после перерыва. Отличился Фернандес, который только появился на поле, заменив Пицци. Однако уже на 51-й минуте Левандовски снова выиграл верховую борьбу после углового и оформил дубль.

Довершил разгром Бенфики Франк Рибери, который забил на 76-й минуте после ассист с фланга Алабы. В итоге 5:1 победа Баварии, абсолютно без шансов для Бенфики. После 5 туров Бавария с 13-ю очками возглавляет квартет Е, Бенфика с 5-ю пунктами занимает 3 место и продолжит борьбу в Лиге Европы.

В поединке группы G Рома в Риме принимала Реал. В первом тайме команды голов не забили несмотря на прекрасные возможности Шика и Ундера, которые имели прекрасные возможности для взятия ворот Куртуа.

В начале второй 45 минутки Реал вышел вперед усилиями Бейла, который воспользовался неуверенными действиями голкипера римлян и недоразумением в оборонительных рядах Ромы, и результативно пробил по воротам Ольсена. Этот гол добавил мадридцам уверенности и они начали активно действовать в атаке.

На 59-й минуте это принесло свои плоды. Лукас откликнулся на прострел Марсело и точно пробил по воротам хозяев. У "бланкос" было еще несколько прекрасных возможностей, чтобы забить гол, но они их потеряли. Римляне почти ничего острого у ворот Куртуа во втором тайме не создали. В итоге 2:0 уверенная победа Реала.

После этой победы Реал набрал 12 пунктов и возглавляет квартет G, в активе Ромы 9 очков и второе место в группе. Обе команды уже обеспечили себе путевку в плей-офф Лиги чемпионов.