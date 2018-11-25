Тактическая революция: экс-звезда Барселоны предлагает бешеную схему 2-7-2 и посягает на пост наставника ПСЖ

Осторожно, Томас Тухель! Должность главного тренера ПСЖ является лакомым кусочком для нового тактического революционера. Тьягу Мотта работал с Анчелотти и Моуринью и имеет оригинальное видение футбола.

Итальянец бразильского происхождения выигрывал чемпионаты Испании (2 раза), Италии (1) и Франции (5), побеждал в Лиге чемпионов с Барселоной и Интером. Пребывание в Каталонии зря не прошло для 36-летнего специалиста, который летом возглавил ПСЖ U-19. "Меня вдохновляет идея атакующей игры. Компактная схема, команда, контролирующая игру и высоко прессингующая соперника, много быстрого движения с мячом и без него". Мотта был опорником, но это не мешает ему иметь направленное на атаку видение футбола.

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На удивление титулованный экс-полузащитник ПСЖ сейчас работает с молодежью французского гранда. Тьягу постоянно стремится развиваться как тренер и даже придумал революционную схему для игры в любимый атакующий футбол – какие-то нереальные 2-7-2. "Не имею ничего против Томаса Тухеля, но моя цель – возглавить главную команду". Не часто услышишь столь откровенно сформулированную, амбициозную цель от молодого наставника.

Первую тренировку в новой роли Мотта провел спустя 2 месяца после того, как повесил бутсы игрока на гвоздь. Его тактическая формация, которой он планирует завоевывать мир, способна удивить и даже шокировать каждого. Если другой экс-хавбек Барсы Хави ратует за ограничение количества игроков до 10 (таким образом можно несколько нивелировать преимущества оборонительного футбола, который часто преобладает над красивой игрой, считает легенда), то Тьягу призывает кардинально изменить роль вратарей.

Именно так, 2-7-2 – это не опечатка вашего автора, а удивительная идея итальянца. Голкипер должен не простаивать зря в пределах своих владений и даже не играть в Нойера, Аллисона или Лунина недалеко от штрафной. Он обязан поддерживать полузащиту на месте классического опорника перед двумя центральными защитниками! Эх, поскорее бы Мотте дали какой-то взрослый клуб. Только хардкор, футболу нужно что-то свеженькое, а то только правила раз за разом меняют.

Идем дальше. По мнению Тьягу, защитники и вратарь должны начинать атаки: "Очень важно, чтобы игрок имел выбор 3-4 варианта для паса. Для меня форвард всегда является первым защитником, ведь должен давить на соперника при потере мяча, а вратарь – первый нападающий. Игра начинается именно от него". Зато крайние защитники должны действовать как вингбекы, которые располагаются неприлично высоко. Такой себе вариант численного большинства, как в хоккее со снятием вратаря.

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"Часто самое сложное в футболе – делать простые вещи, речь идет о контроле поля, передачах и открываниях. Я не люблю цифры на поле, ведь они с легкостью обманывают тебя. Можно быть суператакующими при схеме 5-3-2 и направленными на оборону при 4-3-3. это зависит от качества твоих ребят. Не так давно у меня был матч, когда фланговые защитники завершали встречу на позиции 9-го и 10-го номеров. Но это не значит, что я не люблю таких, как Самюэль и Кьеллини, рожденных защитниками", – говорит Мотта в разговоре с La Gazzetta dello Sport.

Также Тьягу сравнил нескольких выдающихся тренеров, с которыми поработал, с теми, на кого равняется. "Лучший тренер? Гвардиола является королем, хотя мне импонирует также и Зидан. Среди тренировавших меня Анчелотти – на вершине. Он всегда положительный, доступный и спокойный. Дает каждому возможность почувствовать себя нужным. Хотя когда Карло злится, стены трясутся. Однажды после матча с Эвианом... Нет, не могу сказать, лучше спросите Ибру. Моуринью – тренер, которого не интересует шоу. Только результат. Когда он проигрывает, начинает искать вокруг врагов".

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