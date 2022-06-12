"Зинченко интересуется Арсенал? Я бы на его месте сбежал из Манчестер Сити. Я считаю, что нужно играть, а не сидеть на банке. Он будет получать больше времени в Арсенале, но уже не будет чемпионом. Я так понимаю, что Зинченко хотят в Арсенал на место фантазисты, так что пусть идет и доказывает.

Зинченко внезапно оказался в списке целей Барселоны – Ман Сити уже нашел замену украинцу

Я вообще считаю, что он не защитник. Место фантазисты ему подходит, потому что в отборе Зинченко такой же, как и Малиновский. Для атакующего игрока не уметь отбирать это нормально", – отметил Леоненко в интервью Fanday.

Напомним, Зинченко длительное время связывают с интересом Арсенала, который видит украинца на родной позиции в центре поля.

Зінченко в Арсенал: Лондон вабить розкішними умовами – Манчестер Сіті не проти, а Гвардіола вже знайшов українцю заміну