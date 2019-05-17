Леоненко: Динамо не зробить Шахтарю чемпіонський коридор, а от "гірники" могли би

Футбольний експерт Віктор Леоненко поділився очікуванням від очної зустрічі Шахтаря та Динамо у Харкові.

"Матч нехай і без турнірної мотивації, але все одно на нього повинен бути максимально серйозний настрій. Адже прийде повний стадіон. Команди грають не для себе, а для вболівальників.

Леоненко: Шахтар залишився на своєму рівні, а Динамо перетворилось на звичайний клуб

Я думаю, що Динамо може обіграти Шахтар, як минулого року, коли гірники вже однією ногою були у відпустці. Потім знову писатимуть, що Хацкевич обіграв, але по грі все видно.

Останнім часом команди створюють дуже мало моментів, але якщо Шахтар влаштовує нічия, то Динамо – ні.

Від Динамо чемпіонський коридор точно неможливий. Шахтар, як раз, міг би так зробити. А вони неі. У Динамо всі винні, крім самого Динамо", – цитує Леоненка Сегодня.

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