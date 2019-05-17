toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Леоненко: Динамо не зробить Шахтарю чемпіонський коридор, а от "гірники" могли би

17 травня 21:42 1098 Читать на русском
Леоненко: Динамо не зробить Шахтарю чемпіонський коридор, а от "гірники" могли би
Віктор Леоненко / соцмережі

Футбольний експерт Віктор Леоненко поділився очікуванням від очної зустрічі Шахтаря та Динамо у Харкові.

 

"Матч нехай і без турнірної мотивації, але все одно на нього повинен бути максимально серйозний настрій. Адже прийде повний стадіон. Команди грають не для себе, а для вболівальників.

Леоненко: Шахтар залишився на своєму рівні, а Динамо перетворилось на звичайний клуб

Я думаю, що Динамо може обіграти Шахтар, як минулого року, коли гірники вже однією ногою були у відпустці. Потім знову писатимуть, що Хацкевич обіграв, але по грі все видно.

Останнім часом команди створюють дуже мало моментів, але якщо Шахтар влаштовує нічия, то Динамо – ні.

Від Динамо чемпіонський коридор точно неможливий. Шахтар, як раз, міг би так зробити. А вони неі. У Динамо всі винні, крім самого Динамо", – цитує Леоненка Сегодня.

"Леоненко може звинувачувати тільки себе". Голеадор Прикарпаття – про період у Динамо, юного Шеву і шаленого Григорчука

blog_ava
Чорноморець – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс
08:00
4200
Теги
Динамо Динамо Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Віктор Леоненко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
23
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук