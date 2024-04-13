Не так давно отменили правило выездного гола, которое якобы давало командам “нечестное” преимущество. Теперь Гари Линекер предлагает пойти еще дальше и убрать овертаймы из Лиги чемпионов. По его мнению, дополнительные 30 минут могут дать преимущество командам, которые второй матч плей-офф проводят на своем поле, ведь им будут помогать болельщики.

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"На протяжении многих лет я боролся за отмену правил забитых голов на выезде. Единственное, от чего нужно избавиться сейчас из соображений справедливости, это овертаймы. Думаю, вам не следует давать дополнительное время, если после двух игр счет равный. Нужно сразу перейти к пенальти.

Конечно, в 1/8 команды заслужили провести второй матч дома из-за того, где они финишировали в группе, но в четвертьфиналах это не так. Например, если Арсенал на следующей неделе сыграет на Альянц Арене вничью, тогда будет дополнительное время, а Бавария получит дополнительные домашние полчаса. Мне это кажется несправедливым", – сказал Линекер в подкасте The Rest Is Football.

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Напомним, прошлой осенью бывший форвард сборной Англии стал фигурантом курьезной истории. На церемонии вручения "Золотого мяча" Линекера представили как обладателя этого трофея в 1986 году. На самом же деле награда тогда досталась Игорю Беланову. Возможно, пресс-службу France Football запутал сам Линекер, который за несколько месяцев до того в интервью говорил, что победить должен был именно он, а не украинец.