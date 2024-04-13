Не так давно скасували правило виїзного гола, яке нібито давало командам "нечесну" перевагу. Тепер Гарі Лінекер пропонує піти ще далі й прибрати овертайми з Ліги чемпіонів. На його думку, додаткові 30 хвилин можуть надати перевагу командам, які другий матч плей-офф проводять на власному полі, адже їм будуть допомагати уболівальники.

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"Протягом багатьох років я боровся за скасування правил забитих голів на виїзді. Єдине, чого потрібно позбутися зараз із міркувань справедливості, це овертайми. Думаю, вам не слід давати додатковий час, якщо після двох ігор рахунок рівний. Потрібно відразу перейти до пенальті.

Звісно, в 1/8 команди заслужили провести другий матч вдома через те, де вони фінішували в групі, але у чвертьфіналах це не так. Наприклад, якщо Арсенал наступного тижня зіграє на Альянц Арені внічию, тоді буде додатковий час, а Баварія отримає додаткові домашні пів години. Мені це здається несправедливим", – сказав Лінекер у подкасті The Rest Is Football.

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Нагадаємо, минулої осені колишній форвард збірної Англії став фігурантом курйозної історії. На церемонії вручення "Золотого м'яча" Лінекера представили як володаря цього трофея у 1986 році. Насправді ж нагорода тоді дісталася Ігорю Бєланову. Можливо, прес-службу France Football заплутав сам Лінекер, який за кілька місяців до того в інтерв'ю говорив, що перемогти мав саме він, а не українець.