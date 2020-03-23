Ла Лига приняла официальное решение относительно чемпионата Испании в условиях коронавируса

Федерация футбола Испании (RFEF) и Ла Лига приняли совместное решение о возобновлении футбольного сезона.

На заседании, которое состоялось сегодня, 23 марта, было решено приостановить все футбольные соревнования в Испании на неопределенный срок, сообщает AS.

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Ранее Ла Лига перенесла только два тура Примеры, надеясь, что ситуация вскоре улучшится. Теперь RFEF будет ждать подтверждения от руководства страны, что сезон можно будет восстанавливать. Самая оптимистичная дата возврата – 23 апреля, но в Испании мало верят, что футбол вернется на стадионы раньше 10 мая.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в Европе футбольный сезон оказался парализован. Евро-2020 перенесли на следующий год. Еврокубки и национальные чемпионаты приостановлены, до сих пор играют только в Беларуси.

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