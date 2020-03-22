Испанская федерация футбола попросила перенести Олимпиаду-2020

Олимпийские игры, которые должны состояться летом этого года, также оказались под угрозой срыва.
Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес передал письмо почетному президенту Международного олимпийского комитета Хуану Антонио Самаранчу с просьбой о переносе Олимпийских игр 2020 года, которые должны пройти летом в столице Японии – Токио.
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"Спорт – наше призвание, но сейчас он должен отойти на задний план. Мы продолжаем работать над возможными решениями проблем, но сейчас задача всех испанцев – сплотиться. Это означает, что все спортивные мероприятия должны быть перенесены", – говорится в заявлении на официальном сайте федерации.
Напомним, ранее с просьбой перенести Олимпиаду уже выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении, а также федерация легкой атлетики США.
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