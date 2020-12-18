В столичном Доме футбола состоялась процедура жеребьевки четвертьфинала Кубка Украины 2020/21. Онлайн-трансляция события – в этой новости.

Кубок Украины: онлайн-трансляция жеребьевки 1/4 финала – как это было / ФК Шахтер

Церемония жеребьевки началась в 16:00. Посмотреть прямую трансляцию можно было непосредственно в этой новости.

Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала – Динамо и Шахтер узнали первых соперников

В жеребьевке приняли участие шесть победителей четвертого этапа, а также два отечественных гранда – киевское Динамо (действующий обладатель трофея) и донецкий Шахтер (чемпион Украины). Матчи 1/4 финала запланированы на 3 марта 2021-го. В свою очередь финал турнира состоится в Тернополе 12 мая.

"Між Динамо і Шахтарем нарешті конкуренція": брак найкращого, претенденти на виліт, шок і сенсація з УПЛ