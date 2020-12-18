Кубок України: онлайн-трансляція жеребкування 1/4 фіналу
У столичному Будинку футболу відбудеться процедура жеребкування чвертьфіналу Кубка України 2020/21. Онлайн-трансляція події – у цій новині.
Церемонія жеребкування розпочнеться о 16:00. Переглянути трансляцію наживо можна безпосередньо в цій новині.
Кікбоксинг Юрченка, курйозний вільний удар і доленосний пенальті у відеоогляді матчу Десна – Зоря – 0:1
У жеребкуванні візьмуть участь шість переможців четвертого етапу, а також два вітчизняних гранди – київське Динамо (чинний володар трофею) і донецький Шахтар (чемпіон України). Матчі 1/4 фіналу заплановані на 3 березня 2021-го. Натомість фінал турніру відбудеться у Тернополі 12 травня.
Усі учасники чвертьфіналу Кубка України 2020/21:
Динамо
Шахтар
Зоря
Колос
Олександрія
СК Дніпро-1
Агробізнес
Верес
"Між Динамо і Шахтарем нарешті конкуренція": брак найкращого, претенденти на виліт, шок і сенсація з УПЛ