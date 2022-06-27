Первым новичком Кривбасса в летнее межсезонье стал форвард Денис Устименко, сообщает официальный сайт "красно-белых".

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23-летний нападающий перешел в лагерь криворожцев в статусе свободного агента и подписал с ними контракт сроком на 3 года. В новой команде Денис будет выступать в футболке под номером 18.

Напомним, Устименко – воспитанник донецкого Металлурга. Последним его клубом была Александрия, за которую он провел четыре сезона. В досрочно завершенном сезоне-2021/22 сыграл за "горожан" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

В 2019 году Устименко в составе сборной Украины U-20 стал победителем чемпионата мира. На мировом первенстве он провел три поединка, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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