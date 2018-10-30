Кравец скоро вернется к тренировкам с командой

Форвард Кайсериспора Артем Кравец в ближайшее время приступит к тренировкам в общей группе Кайсериспора.

Форвард Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец близок к возвращению в общей группе, сообщает портал Команда 1.

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Сейчас он занимается индивидуально, но в ближайшие дни присоединится к общей группе команды.

Напомним, что Кравец травмировал икроножную мышцу в товарищеском матче против Италии.

Всего в текущем сезоне 29-летний украинец сыграл за Кайсериспор 4 матча.

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