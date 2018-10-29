toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - ЛЬВІВ ВІШАЙ ШРІВАДДАНАПРАБХА

Кравець незабаром повернеться до тренувань з командою

19:12 432 Читать на русском
Кравець незабаром повернеться до тренувань з командою
Артем Кравець / Фото: Кайсеріспор

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець найближчим часом розпочне тренування у загальній групі Кайсеріспора.

Форвард Кайсеріспора і збірної України Артем Кравець близький до відновлення тренувань в загальній групі, повідомляє портал Команда 1.

Шевченко назвав легіонерів, які отримають виклик у збірну України на матч проти Словаччини

Наразі він займається індивідуально, але в найближчі дні приєднається до загальної групи команди.

Нагадаємо, що Кравець травмував литковий м'яз у товариському матчі проти Італії.

Всього в поточному сезоні 29-річний українець зіграв за Кайсеріспор 4 матчі.

"Не можу сказати, що Росія – агресор". Олексій Гай – про війну на Донбасі та звинувачення в сепаратизмі

Теги
Туреччина Артем Кравець Артем Кравець Кайсеріспор Кайсеріспор
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
год
:
3
хв
Бертон Альбіон
21:45
Ноттінгем Форест
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук