Кравець незабаром повернеться до тренувань з командою

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець найближчим часом розпочне тренування у загальній групі Кайсеріспора.

Форвард Кайсеріспора і збірної України Артем Кравець близький до відновлення тренувань в загальній групі, повідомляє портал Команда 1.

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Наразі він займається індивідуально, але в найближчі дні приєднається до загальної групи команди.

Нагадаємо, що Кравець травмував литковий м'яз у товариському матчі проти Італії.

Всього в поточному сезоні 29-річний українець зіграв за Кайсеріспор 4 матчі.

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