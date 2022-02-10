"Есть хорошее изречение, что везет сильнейшим. Сегодня мы понимали, что нас ждет при всех наших раскладах – травмированных и дисквалифицированных игроков. Делали сегодня на максимуме все, что можно было. Перед игрой сказал это ребятам. Мы все вместе работали и за себя, и за больных, дисквалифицированных. Молодцы. На характере выиграли матч.

Причины сумбурного начала матча? Был обычный стандарт. Просили игроков, что если будут разыгрывать, то играли в зонах до конца. Судья не поставил пенальти, они начали апеллировать к нему и остановились. Это чисто эмоциональная ошибка и невнимательность, приведшая к первому голу. Но мы быстро отыгрались и немного выровняли игру.

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Ничего не предвещало бед, но центральные защитники очень много играли из-за вратаря. Испанцы начали высоко прессинговать, что привело к ошибке нашего вратаря и гола. На руку нам сыграло удаление. Игрок дважды агрессивно сфолил в центре поля. Это выровняло игру и дало нам преимущество, которое мы воплотили в забитый мяч во втором тайме и выиграли по серии пенальти.

Было ли сложно играть на фоне такого соперника? Конечно, вы видели исполнителей, играющих у них. Они очень сильны индивидуально. Говорили об этом, но сейчас мы не в том состоянии и игровом ритме, который бы позволил нам противостоять такому сопернику индивидуально. Но как команда вообще ребята терпели, ждали своего шанса. Индивидуально сильные игроки Депортиво задавали ритм и совершали игру через фланги.

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Трудно было играть во втором тайме... Это нехватка игрового тонуса. Требовалось быстрее доставлять мяч в свободные зоны играть с фланга на фланг. Иногда это получалось, а иногда нет. Но мы вышли на второй тайм и выполнили то, о чем договаривались. Создавали моменты. При счете 2:2 Близниченко бил в ближний угол, но вратарь спас, затем Попов практически с вратарской попал в голкипера.

Могли закончить игру еще раньше. Спокойно разыгрывать мяч и искать зоны для завершения. Второй тайм можно записать нам в плюс. Хотя у Депортиво есть скоростные исполнители с хорошим дриблингом, которые задавали своей команде ритм даже в меньшинстве", – приводит слова Костюка Динамомания.

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