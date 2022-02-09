Динамо U-19 вырвало путевку в 1/8 Юношеской лиги УЕФА, обыграв сверстников из Депортиво в серии пенальти. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм был достаточно провальным для юношей Динамо – Нахера удачно сыграл на добивании, открыв счет уже в дебюте. Впрочем, "бело-синие" через 3 минуты отыгрались. Курьезный розыгрыш углового, серия рикошетов и Царенко отправил мяч в ворота на дальней стойке.

Динамо U-19 по пенальти обыграло Депортиво и вышло в 1/8 Юношеской лиги УЕФА – кипер киевлян стал героем серии

На перерыв команды ушли за преимущества испанцев при довольно курьезном голе – Рубен Лопес запрессинговал голкипера киевлян, и мяч от игрока Депортиво закатился в ворота. Впрочем, он довольно быстро получил две желтые карточки, так что во втором тайме Динамо имело численное преимущество. Спас "бело-синих" Яцык шедевральным ударом в дальнюю девятку. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказалось Динамо.