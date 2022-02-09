Динамо составило компанию Генку, Мидтьюлланду, АЗ, Боруссии Д, Жилине, Атлетико и Севилье, вышедших в 1/8 финала через плей-офф.

Депортиво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серия пенальти – 2:3) – видео голов и обзор матча

Здесь их ожидают победители групп – ПСЖ, Ливерпуль, Спортинг Лиссабон, Реал, Бенфика, Манчестер Юнайтед, Зальцбург и Ювентус, сообщает официальный сайт УЕФА. Именно одна из этих команд может стать соперником Динамо в 1/8 финала, жеребьевка состоится 14 февраля. Поединки этой стадии запланированы на 1-2 марта.

К слову, Динамо с трудом переиграло Депортиво в борьбе за путевку в 1/8 финала. Игровое время завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти украинцы оказались сильнее.

Динамо U-19 – в 1/8 Юношеской лиги УЕФА: Киев выбил чемпиона Испании, кипер "привез" гол, но стал героем серии пенальти