"Є гарний вислів, що щастить найсильнішим. Сьогодні ми розуміли, що на нас чекає за всіх наших розкладів – травмованих та дискваліфікованих гравців. Робили сьогодні на максимумі все, що можна було. Перед грою сказав це хлопцям. Ми всі разом працювали і за себе, і за хворих, дискваліфікованих. Молодці. На характері виграли матч.

Причини сумбурного початку матчу? Був звичайний стандарт. Просили гравців, що якщо розігруватимуть, то грали в зонах до кінця. Суддя не поставив пенальті, вони почали апелювати до нього, і зупинилися. Це чисто емоційна помилка та неуважність, яка призвела до першого голу. Але ми швидко відігралися та трохи вирівняли гру.

Депортіво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серія пенальті – 2:3) – відео голів та огляд матчу

Нічого не віщувало лиха, але центральні захисники дуже багато грали через воротаря. Іспанці почали високо пресингувати, що призвело до помилки нашого воротаря та голу. На руку нам зіграло вилучення. Гравець двічі агресивно сфолив у центрі поля. Це вирівняло гру і дало нам перевагу, яку ми втілили у забитий м'яч у другому таймі та виграли по серії пенальті.

Чи було складно грати на фоні такого суперника? Звичайно, ви бачили виконавців, які грають у них. Вони дуже сильні індивідуально. Говорили про це, але зараз ми не в тому стані та ігровому ритмі, який дозволив би нам протистояти такому супернику індивідуально. Але як команда загалом хлопці терпіли, чекали на свій шанс. Індивідуально сильні гравці Депортіво задавали ритм і робили гру через фланги.

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Важко було грати у другому таймі... Це нестача ігрового тонусу. Потрібно було швидше доставляти м'яч у вільні зони грати з флангу на фланг. Іноді це виходило, інколи ж ні. Але загалом ми вийшли на другий тайм та виконали те, про що домовлялися. Створювали моменти. За рахунку 2:2 Блізніченко бив у ближній кут, але воротар врятував, потім Попов практично з воротарської лінії потрапив у голкіпера.

Могли закінчити гру ще раніше. Спокійно розігрувати м'яч та шукати зони для завершення. Другий тайм можна записати нам у плюс. Хоча Депортіво має швидкісних виконавців з хорошим дриблінгом, які задавали своїй команді ритм навіть у меншості", – наводить слова Костюка Динамоманія.

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