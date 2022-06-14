Последнюю путевку на Мундиаль разыграли между собой Коста-Рика и Новая Зеландия в финале межконтинентального плей-офф отбора.

Отбор на ЧМ-2022, межконтинентальный плей-офф

Коста-Рика – Новая Зеландия – 1:0

Голы: Кэмпбелл, 3

Удаление: Барбарусес, 67 (прямая красная, Новая Зеландия)

Предпоследним участником мирового первенства стала Австралия, которая накануне одолела Перу в серии послематчевых пенальти. Финальную путевку одержал победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия.

Номинальные хозяева попали в межконтинентальный плей-офф как четвертая команда квалификации в Северной Америке. Гости же прошли отбор в Океании, одолев в финале Соломоновы Острова.

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Коллективы встречались на нейтральном поле, матч принимал Ахмед бин Али Стедиум в катарском городе Доха. Старт был молниеносным. Уже на 3 минуте мяч залетел в ворота, когда Беннетт прорвался левым флангом и прострелил в штрафную, а Кэмпбелл легко покатил в дальний угол.

Новая Зеландия в ответ провела чуть ли не весь первый тайм вблизи чужих ворот и даже забила, но арбитр отменил взятие из-за фола во время атаки. В общей сложности Коста-Рика выстояла в первой 45-минутке. Не обошлось без уверенной игры Кейлора Наваса.

После перерыва номинальным хозяевам удалось перевести игру на половину поля соперника, который умудрился остаться в меньшинстве. Это нападающий Барбарусес получил прямую красную карточку. "Белые" все еще пытались хоть как-то сравнять ситуацию на табло, но им это не удалось.

Финальный свисток главного арбитра означал, что Коста-Рика в ноябре снова вернется в Катар. Ее в группе E уже ждут Испания, Германия и Япония.

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