Предпоследнюю путевку на Мундиаль-2022 забрали австралийцы, которые после ничьей в основное время обыграли Перу в серии 11-метровых.

Отбор на ЧМ-2022, межконтинентальный плей-офф

Австралия – Перу – 0:0 (5:4 по пенальти)

Австралия провалила концовку азиатской квалификации, поэтому не получила прямой путевки на Мундиаль, а вынуждена была проходить еще два раунда отбора. С первым "соккеруз" справились, одолев ОАЭ, дальше их ждала пятая команда Южной Америки. Перу сотворило сенсацию, обойдя в квалификации Колумбию и Чили.

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Перу и Австралия встретились на нейтральном поле в Катаре. Мы смогли получить трейлер о предстоящем чемпионате мира. Главное впечатление – страшный шум на трибунах не дает насладиться футболом. Правда, наслаждаться сегодня было не особо чем. Команды больше хотели, чем могли.

Соперники показали более-менее равную игру. Австралия, благодаря лучшему прессингу, имела незначительное преимущество и создавала полумоменты. Обострял с правого фланга Бойл, однако партнеры не успевали замкнуть его прострелы. Центрфорвард Дюк редко выходил на ударные позиции, а когда выходил – бил неточно.

В конце концов, первого удара в створ ворот на две команды пришлось ждать 80 минут. После перерыва Перу заиграло лучше, к шансам Лападулы добавился момент Куэвы. Однако до гола все равно было очень далеко. Австралия попыталась решить задачу дальними ударами, а потом наконец-то создала хороший шанс – Гальесе выиграл дуэль у Хрустича.

15 ударов и ноль голов в основное время. Возможно, такой футбол стал следствием летней жары в Катаре. Представьте, если бы весь чемпионат мира проходил в таком режиме. Игра перешла в овертаймы. В первом был только удар Флореса, а во втором Перу уже серьезно придавило Австралию. Хорошую атаку завершал Куэва, Флорес вообще попал в штангу, замыкая подачу.

Судьба противостояния решилась в серии пенальти. Австралия заменила голкипера под 11-метровые – вместо Райана вышел Редмейн. Он танцевал на линии перед каждым ударом, пытаясь сбить перуанцев. Сначала это не очень-то работало, но шестой удар Редмейн потянул. Ошибся Валера. Австралия вышла на чемпионат мира, где сыграет с Францией, Данией и Тунисом.